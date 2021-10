Milano, i monopattini come cric per rubare le gomme delle auto

Monopattini elettrici, che delirio. Ora sono usati anche cric per rubare le gomme. È la denuncia via social dei residenti del Corvetto: «Cose mai viste». Le pedane, a Milano, ormai spopolano, ma non basta che siano usate in modo spericolato dai monopattinisti, provocando numerosi incidenti. Perché adesso c’è che si ingegna e le utilizza in modo improprio per abili furti.

Cosa accade? I ladri inseriscono il monopattino sotto l’automobile per sollevarla quel poco che basta per sottrarre la gomma ai malcapitati automobilisti che hanno parcheggiato. Che, una volta ritornati per prendere la macchina, non possono far altro che infuriarsi e chiamare il carroattrezzi, perché sono rimasti a piedi. La foto è apparsa anche sulla pagina facebook MilanoBelladaDio così da avvertire e residenti de Corvetto e non solo. L'eppello è di alzare la guardia. «Teniamo gli occhi aperti, stiamo più attenti qualora vediamo movimenti sospetti». Possibile che il furto di pneumatici avvenga però di notte e quindi sarebbe molto difficile pizzicare i colpevoli.