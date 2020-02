La fortuna tocca l’Abruzzo e in particolare il piccolo comune di Crognaleto, in provincia di Teramo, dove è stata realizzata una vincita da ben 5 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita della signora Dina D’Alonzo, in via Nazionale, 52, Crognaleto (Te). Al momento non si conosce il vincitore.



