Si è confidato con un amico. Gli ha scritto prima che toccasse a lui essere torturato e ucciso «nel delirio mistico collettivo» che ha trasformato la villetta di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, in un luogo di esorcismo e morte. Kevin, 16 anni, scriveva via WhatsApp al compagno di scuola: «Ieri mio fratello e mia madre erano posseduti e dicevano cose spaventosissime. Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci e ucciderci uno ad uno. Come te lo spieghi?». Non c'è spiegazione, solo orrore. Domenica 11 febbraio il padre, Giovanni Barreca, ha chiamato il 112 per confessare di avere sterminato la famiglia. «Quando uno vuole fare la volontà di Dio gli spiriti si ribellano. Mia moglie era posseduta. I demoni stanno mangiando pure me. Ho mio figlio, ho due morti e una l'ho lasciata lì», ha detto nel cuore della notte. I militari si sono precipitati in casa. Il piccolo Emanuel, 5 anni, era in camera, ai piedi del letto, supino e con un telo sul corpo. Kevin, era dietro al divano del soggiorno, legato mani e piedi con una catena. La sorella diciassettenne dormiva nella sua stanza, svegliata soltanto dal frastuono.

APPROFONDIMENTI Foto Chi è Miriam Barreca Strage Palermo, la 17enne Miriam Barreca confessa: «Torture su mia madre e i miei fratelli per liberarli dal demonio». Usati attrezzi del camino incandescenti

Miriam Barreca, chi è la 17enne che ha torturato madre e fratelli insieme al papà ad Altavilla: «Ragazza molto sveglia e intelligente» La chat del 16enne Kevin con un compagno: «Il diavolo ci sta mangiando». Barreca ai carabinieri: «Mia moglie era posseduta»

Kevin Barreca e la chat con un compagno: «Il diavolo ci sta mangiando». La folle telefonata del padre ai carabinieri: «Mia moglie era posseduta»

LA SORELLA

Anche lei è stata arrestata dopo avere confessato di avere partecipato alle torture che hanno provocato la morte della mamma, Antonella Salamone, e dei fratelli. A guidare il macabro rituale sarebbero stati Massimo Carandente e Sabrina Fina, una coppia giunta da Palermo. Sarebbero stati loro gli stregoni del rito di purificazione. Dalle preghiere sono passati alle sevizie. La figlia ha raccontato: «Eravamo in cucina, mia madre era a terra con il volto in giù, ed erano presenti anche Sabrina, Massimo, Kevin e mio padre. La torturavano a turno, sia Sabrina che Massimo. Le passavano l'asciugacapelli con la massima temperatura in un punto del corpo, con la padella la colpivano sulla schiena. Hanno riscaldato la pinza per il camino con il fuoco e gliela hanno messa addosso. Mio padre guardava, io e Kevin ci scambiavamo sguardi, capendo che la cosa non fosse normale». Questa è la prima versione, in cui la diciassettenne sosteneva di essere stata spettatrice: «Me ne stavo andando e hanno iniziato a dire che se facevo così non ero "una figlia di Dio". Ero distrutta, non ho fatto niente. Sono stato costretta ad assistere. Dopo, mi hanno messo una benda sugli occhi». Qualche giorno dopo ha chiesto di parlare con il pm e ha confessato di essere salita sulla pancia del fratello mentre veniva torturato, di non avere ascoltato la madre che la implorava di chiamare i carabinieri, di avere aiutato il gruppo a bruciare il cadavere della donna. Il rituale prevedeva che il corpo venisse purificato con le fiamme: «La buca l'hanno scavata mio padre e Kevin, e sempre loro l'hanno messa lì. Sabrina e Massimo guardavano, e dicevano di portare tutte le cose di mia madre e metterle nel pozzo. Tazze da collezione, attrezzi da cucina che dicevano fossero maledetti, bomboniere. Poi hanno coperto e dato fuoco a tutto, compresa mia madre».

I FRATELLI

Poi è toccato ai fratelli: al più piccolo «avevano dato il caffè amaro con una siringa per farlo vomitare, lo avevano legato sopra il materasso per liberarlo dai demoni, è stato torturato tre volte». Kevin, invece, è stato legato «con una catena piena di ruggine cavi e fili, lo hanno messo per terra con la testa sul cuscino accanto al camino».Agli atti dell'inchiesta ci sono i messaggi che Kevin ha inviato all'amico. Dal 3 febbraio si erano tappati tutti in casa: «Non so se esco, ho ospiti, scusami ma ultimamente ho moltissimi problemi in famiglia e non parlo in carne, ma in spirito». Il messaggio successivo era ancora più esplicito: «Te la faccio in breve nella mia famiglia ultimamente sono successe cose strane e c'entra il mondo spirituale e ora sono venuti due fratelli di Dio e liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni... la mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza, io scappo sempre da casa per stare con voi e svagarmi, perché non sento pace». Era emotivamente coinvolto, anche lui credeva che il padre e la coppia di amici avessero ragione: «Sono spaventato non sai che bordello c'è stato ieri notte, il fratello sta parlando con il demone che controlla mia madre». Il 5 febbraio ribadiva all'amico che non poteva andare a scuola: «Non posso venire è la volontà di Dio». I messaggi si interrompono l'8 febbraio. Nella notte del giorno successivo anche lui sarebbe stato ucciso.