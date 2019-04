Monterotondo, spara al ladro in casa: «Ho paura, ora sono anche disarmato»

Lunedì 29 Aprile 2019, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme alla madre,nella lista civicache, alle prossime elezioni a Monterotondo appoggerà il. Eppure condivide il pensiero di Matteo Salvini e la nuova norma sulla«Ho paura, adesso sono anche disarmato - dice il 29enne che ha reagito all'aggressione ai microfoni di Radio Cusano -. Tutto è accaduto mentre stavo sotto la doccia e la mia fidanzata era in camera. Il mio primo pensiero è stato per lei, che si trovava al piano di sopra. Il vantaggio di avere una pistola con me è stato quello di ottenere un effetto dissuasivo. Magari, in un corpo a corpo con tre malviventi poteva finire peggio. Con una pistola mi sono potuto difendere, ho cercato di sparare senza ferirli. Ho sentito dei rumori in salotto e sono andato a prendere la pistola in cassaforte. Mi sono trovato di fronte quei banditi con una spranga di ferro. È accaduto a me, poteva accadere a mia madre».