«Morta Marina Ripa di Meana». Lo annuncia il sito Dagospia

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:35

Marina Ripa di Meana è morta nella sua casa di Roma. Aveva 76 anni.Nata e cresciuta a Reggio Calabria, scive Wikipedia, dopo gli studi comincia a lavorare come stilista aprendo un atelier di alta moda in Piazza di Spagna, a Roma, insieme con l'amica Paola Ruffo di Calabria, più tardi principessa di Liegi e divenuta poi, dal 1993 al 2013, regina del Belgio. Diventa quindi una delle protagoniste della vita mondana di Roma dagli anni sessanta in poi[2]. Sale alla ribalta della cronaca[2] sposando a Roma il 10 giugno 1964 Alessandro Lante della Rovere, appartenente all'importante famiglia aristocratica romana, da cui ha una figlia, Lucrezia, divenuta una nota attrice teatrale, cinematografica e televisiva[3]. Frequenta gli ambienti altolocati della nobiltà capitolina, le cui vicende in quegli anni si intrecciano con quelle raccontate ne La dolce vita di Federico Fellini.Ad annunciare la notizia per primo è stato il sito Dagospia.