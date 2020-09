Nasce in ospedale e muore dopo 5 minuti: choc in sala parto

Si è così proceduto con il parto cesareo poco dopo mezzogiorno. Ma quando il feto è stato espulso dall’utero materno dopo il primo vagito il cuore del neonato si è spento senza più tornare a battere nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai medici.



pubblico ministero Massimiliano Carducci ha aperto un fascicolo d’indagine per il momento a carico di ignoti in attesa di effettuare l’autopsia, primo passo di questa inchiesta sulla morte di un neonato salito in cielo dopo il suo primo vagito.

Viene alla luce lo scorso giovedì poco dopo mezzogiorno nell'ospedale di Galatina , ma. La Procura diapre un fascicolo. La tragedia si è consumata nellae ha travolto una giovane famiglia di Aradeo. La storia è riportata dal Quotidiano di Lecce.La madre del neonato era stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio galatinese e giovedì mattina aveva accusato le prime doglie.