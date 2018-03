Martedì 20 Marzo 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 11:41

VENEZIA - Lo hanno trovato mummificato in casa, steso su una brandina in mezzo a alimenti scaduti, carte, sporcizia di ogni genere e giornali appesi sui muri. Sette anni, a quanto pare, sono passati dalla morte del professor Lelio Baschetti, classe 1943, originario di Rimini e con una carriera di insegnamento a Treviso e a Venezia. L'ultimo incarico al liceo Duca Degli Abruzzi di Treviso.Proprio a Venezia Baschetti viveva, da solo, in una casa di due piani in calle del Cristo a Santa Marta, zona più vicina al porto che al cuore della città storica. Le ultime tracce lo davano in vita nell'estate del 2011, poi più nulla. Scomparso per tutti: per il Comune, che nel 2013 lo ha cancellato dall'anagrafe, e per i vicini di casa, che neppure hanno mai sentito strani odori provenire da quelle mura.