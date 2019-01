Martedì 22 Gennaio 2019, 13:41

Si chiama Officina Vanvitelli la neonata sede per la formazione post-laurea per il Design per la Moda dell’Università Vanvitelli, che inaugura l’inizio della sua attività con la cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa a Rosita Missoni con il ministro per l’Università e la Ricerca Marco Bussetti ed il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.Apre ufficialmente le porte domani Officina Vanvitelli, al Belvedere di San Leucio, sede della formazione post laurea, uno spazio dedicato al Design per la Moda con i suoi master, laboratori, seminari, convegni, spin off e start up.Risale a dicembre scorso la sigla con il Comune di Caserta per la concessione e valorizzazione del sito di San Leucio che ospiterà, per almeno 10 anni, la formazione post laurea del Dipartimento di Architettura e Design Industriale dell'Ateneo.L’Hub è progettato per ospitare un percorso dedicato alla formazione avanzata di circa 50 talenti creativi nei settori del Design, della Moda e della Comunicazione. “Officina Vanvitelli” favorirà lo scouting e la realizzazione dei progetti dei talenti creativi, sperimentando nuovi percorsi per offrire opportunità materiali e immateriali, nonché investimenti pubblico/privati. Officina si propone di colmare il divario ancora esistente tra la formazione accademica e il mondo delle aziende della moda e del design nelle sue diverse connotazioni: aziende consolidate, emergenti, start-up, spin-off, e collaborerà strettamente con la realtà̀ produttiva per lo sviluppo delle nuove professioni e l’impresa del futuro. Il progetto si svilupperà in diverse fasi.La nuova sede della formazione post-laurea del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale sarà dotata di spazi per seminari, co-working, per incontri tra docenti e studenti oltre che laboratori analogici e digitali di fashion e design, e concept lab. Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale conferirà in quella occasione, alle ore 10.30, al Belvedere di San Leucio, la laurea honoris causa a Rosita Missoni, fondatrice del celebre brand. La cerimonia avrà luogo alla presenza del magnifico rettore, Giuseppe Paolisso, del ministro per l’Università e la Ricerca Marco Bussetti e del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Rosita Missoni terrà una Lectio Magistralis su “La mia vita, i valori del made in Italy” cui seguirà la consegna del diploma e il conferimento della Laurea honoris causa in Design per la Moda.