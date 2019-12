Omicidio Sacchi, il papà di Luca: «Anastasia? Non le credo. Basta mezze verità, ora dicano tutto»

Il papà di Luca Sacchi non crede più ad Anastasia, la fidanzata del figlio che era con lui in quella tragica notte del 23 ottobre, quando il 24enne è morto in circostanze ancora da chiarire. Al telefono con Mattino Cinque, Alfonso Sacchi ha ribadito che secondo lui Luca non c’entra con tutto ciò che è emerso per quanto riguarda il traffico di droga e la presunta compravendita.

«Sono tutte mezze verità, come le ha dette fin dal primo giorno, anche adesso ne ha raccontata una - ha detto Alfonso - che Luca non c’entra è la verità, ma a ciò che dice lei io non credo. Si attacca alla pulizia di Luca che è pulito, cerca la scia di Luca per tirarsi fuori. Non si inventassero cavolate, dicesse la verità e basta, tutte queste storie sono inaccettabili. Perché allungare il brodo? Dite la verità e basta».

