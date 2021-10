Omicidio-suicidio a Velletri: ex militare uccide la moglie e si getta dalla finestra

Omicidio-suicidio a Velletri questa mattina intorno alle 10. E' accaduto in un'abitazione di via Matteotti. Qualche passante ha notato un uomo agonizzante all'interno del suo giardino. Sul posto i carabinieri ed il 118. Un'ambulanza l'ha trasportato in ospedale l'uomo è morto. Si tratta di un ex militare di 72 anni, Paolo Ianniello.

Ma quando gli investigatori sono tornati nell'appartamento hanno trovato il cadavere della moglie, Lucia Massimo, 70 anni. La donna è stata uccisa con un oggetto contundente. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica. Il marito prima ha ucciso la moglie e poi si è gettato dal terzo piano. Sul posto il magistrato che sta facendo il sopralluogo. Sembra che l'omicidio suicidio sembra inquadrabile in una forma di depressione della quale soffriva il militare.