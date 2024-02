Orso M90 prelevato e poi abbattuto in Trentino: «Era pericoloso per la sicurezza pubblica». Aveva inseguito una coppia di fidanzati

È stato abbattuto l'orso M90 dopo il via libera tato dalla Provincia di Trento. «Nel corso del pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell'esemplare di orso M90 tramite abbattimento». A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di Sole. L'animale è stato identificato mediante l'osservazione del radiocollare e delle marche auricolari.

Fugatti: «M90 un pericolo per la sicurezza pubblica»

«Ogni azione di dissuasione messa in campo è stata inutile.

M90 rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica», aveva dichiarato Fugatti prima dell'abbattimento, motivando la sua decisione.

M90 domenica aveva inseguito una coppia di fidanzati

L'animale domenica aveva inseguito per circa 800 metri una coppia di fidanzati 30enni che stavano passeggiando lungo la strada forestale sopra l'abitato di Ortisé, nel territorio comunale di Mezzana, in Val di Sole.