Ostia, 120 telefonate in 4 notti alla ex moglie: arrestato stalker 40enne

Ostia: stalker fa 120 telefonate alla ex moglie. Nonostante il divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti della ex moglie, ha continuato a molestarla telefonicamente: più di 100 chiamate, soprattutto nelle ore notturne, che hanno procurato alla donna un perdurante stato d'ansia e di paura.



Così un uomo di 40 anni è stato arrestato, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro. Dall'analisi dei tabulati telefonici è emerso che l'uomo continuava a perseguitare la sua ex: così il Giudice per le Indagini Preliminari, al termine delle indagini del commissariato, ha disposto la sostituzione del divieto di avvicinamento con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA