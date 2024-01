Ostia, morta giovane mamma: la raccolta fondi degli amici per il marito e le due bambine

Una tragedia inimmaginabile quella accaduta lo scorso 5 gennaio. Andrea Valentina Rinaldi, 34 anni, mamma di due bambine di sette anni e di quattro mesi, è morta in ospedale per un problema cardiaco improvviso. Così gli amici hanno deciso di dare vita a una raccolta fondi per aiutare il marito, Fabrizio Alesi, autista Atac, e le piccole. è di oltre 20 mila euro la somma che ad oggi è stata raccolta, con più di 400 donazioni all'attivo.

Ostia, muore giovane mamma: il tentativo disperato di salvarle la vita



Andrea abitava con le due figlie, di cui una, la più grande affetta da una lieve forma di autismo, e il marito Fabrizio a Stagni di Ostia, sul litorale romano. Una famiglia felice, distrutta nei pochissimi giorni a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Andrea inizia a stare male seriamente il giorno di capodanno, dopo diverse settimane in cui aveva avuto prima il Covid poi l'influenza stagionale. Ma, la mattina del 31 dicembre, come hanno riportato i parenti, ha iniziato ad avere dolori alle braccia, al torace e difficoltà a respirare. A quel punto il marito, spaventato, l'ha portata al pronto soccorso del Grassi di Ostia dove subito di sono accorti che le sue condizioni erano gravi a causa di danni seri al cuore. Quindi i medici decidono di trasferirla all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata trasferita con un'ambulanza nella stessa serata. Mentre è sul mezzo, da mamma attenta quale era alle sue due piccole, riesce anche a fare una videochiamata a casa per sapere come stanno. Una volta arrivata nel nosocomio romano però scoprono che Andrea potrebbe avere una miocardite fulminante, che richiede un intervento immediato. Dopo poche ore, nella mattina del primo gennaio, il cuore della donna si ferma. I chirurghi intervengono due volte, nel disperato tentativo di salvarle la vita, ma non riprenderà più conoscenza. Lunga la fila dei donatori di sangue sperando nel miracolo nelle ultime ore di vita della giovane mamma. Speranza che però viene spenta quando i familiari vengono convocati, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, per il triste annuncio: Andrea è stata dichiarata cerebralmente morta e serve il permesso per staccarla dalle macchine che la tengono in vita. Sarà l'autopsia a stabilire le circostanze della morte.

Ostia, muore giovane mamma: gli amici uniti per sostenere la famiglia

Intanto gli amici si muovono per aiutare Fabrizio e le due figlie. Così, un'amica di famiglia, Veronica Peretti, organizza una raccolta fondi sulla piattaforma “Gofundme”. «Abbiamo iniziato questa raccolta per dare un aiuto alla famiglia di Andrea e soprattutto alle sue due bambine.

Tutto il ricavato andrà a Fabrizio. Io sono un’amica di famiglia e gestisco la raccolta fondi per lui», scrive sulla piattaforma Perretti che poi spiega: «Andrea Valentina Rinaldi era una ragazza di 34 anni mamma di due bambine di 4 mesi e 7 anni. È venuta a mancare il 5 Gennaio 2024 in seguito ad una gravissimo problema cardiaco sopraggiunto in maniera improvvisa». L'iniziativa ha riscosso molto successo, arrivando in pochi giorni a contare oltre 20 mila euro e più di 400 donazioni all'attivo.