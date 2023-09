Padre e figlio si schiantano con il deltaplano e muoiono nel Parmense, il mezzo andato in fiamme dopo la caduta

Tragedia a Basilicanova, in provincia di Parma. Due persone sono morte dopo essere precipitate con un deltaplano a motore. La tragedia attorno alle 20 con il mezzo, una volta caduto in un campo, che ha preso fuoco non dando scampo ai due occupanti.

Padre e figlio cadono con il deltapalno e muoiono

Secondo le prime indicazioni, sono morti padre e figlio entrambi residenti nella zona. I due sarebbero precipitati poco dopo il decollo.

Sul luogo della tragedia Vigili del Fuoco e mezzi del 118 oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del disastro.