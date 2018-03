Messaggi anonimi e minacce inoltrate attraverso il web. Un incubo durato settimane per la giornalista Paola Saluzzi che si è concluso ieri senza nessun colpevole. Per il giudice monocratico, non sarebbe stato possibile identificare con certezza il proprietario del pc.

Martedì 13 Marzo 2018, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 09:48

