È accusato di disastro colposo in concorso il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, per l'alluvione del torrente Baganza che devastò una vasta area della città emiliana il 13 ottobre del 2014. L'esondazione fortunatamente non comportò vittime ma i danni alla fine ammontarono a oltre 100 milioni di euro. La Procura di Parma ha comunicato agli indagati la chiusura delle indagini: in tutto sono rimasti sei gli indagati per cui potrebbe arrivare il rinvio a giudizio.

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA