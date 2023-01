Patrizio Billio, malore improvviso durante la partita di padel: muore a 48 anni l'ex calciatore. Allenava i bimbi del Milan Academy

Lutto nel mondo del calcio: è morto Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Ad ucciderlo ieri sera, 23 gennaio, un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo mentre stava giocando a padel con gli amici. Laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano, dall’estate scorsa era stato assunto dal Milan. Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.

Patrizio Billio morto, chi era

Originario di Montebelluna aveva 48 anni e da calciatore ha indossato le maglie di numerose squadre italiane ed estere come centrocampista. Billio ha vissuto i primi anni della sua carriera tra Ravenna, Verona, Casarano e Ternana, tra Serie B e Serie C1 e C2. Alla fine degli anni Novanta va al Monza, prima di passare all'Ancona e poi andare all'estero: nel 1998 veste la maglia del Crystal Palace, in Premier League, per poi volare in Scozia.

Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait.

Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio. pic.twitter.com/JEabsobhBP — AC Milan (@acmilan) January 24, 2023

IL RICORDO

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore e altrettanti i ricordi dell'ex campione del calcio Billio sui social. A partire dall'Ac Milan Junior Camp: «Con grande dolore riportiamo la scomparsa prematura del Direttore Tecnico AC Milan Patrizio Billio - si legge in una nota - Patrizio era il Responsabile della Scuola Calcio Milan del Kuwait e aveva cominciato a collaborare con Sporteventi nell'estate del 2022. E' un grande dispiacere per tutti noi». «Con grande dolore ci uniamo al dolore dell’Ac Milan Junior Camp - Sporteventi per la prematura scomparsa del Direttore Tecnico Patrizio Billio - scrivono da Sempre Milan - Patrizio era il Responsabile della Scuola Calcio Milan del Kuwait e aveva cominciato a collaborare nell'estate del 2022. Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp a giugno/luglio prossimo che si terrà a Cortina d'Ampezzo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Vola più in alto che puoi, Patrizio e salutaci il mitico e storico responsabile degli juniores Pierino Prati».

Gregory Bongiorno, malore in casa: morto a 47 anni il presidente di Sicindustria. Lascia moglie e due figli

Malore mentre guarda la televisione con la sorella: Anna Maione, promessa del volley, muore a 15 anni

Il cordoglio arriva anche dal Torneo Internazionale "Città della Pace": «Ci ha spezzato il cuore apprendere la notizia della scomparsa improvvisa di Patrizio Billio, Head Coach di Loyac Soccer School AC Milan Kuwait e amico da tanti anni del Torneo Internazionale "Città della Pace". Il Comitato Organizzatore, tutto lo staff e i volontari del Torneo porgono le più sentite condoglianze alla famiglia di Patrizio e a tutta l'Academy kuwaitiana».