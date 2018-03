Perde la custodia dei figli per una falsa accusa di stalking da parte della nuova compagna dell'ex: «Non li vedo da 4 anni"

Giovedì 22 Marzo 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 16:50

Era stata allontanata dai figli dopo le accuse di stalking. Annamaria Notario, 37 anni, di Foglizzo, in provincia di Torino da 4 anni non riesce a vedere i suoi bambini per le pesanti accuse che proprio ieri però sono state considerate infondate. La nuova compagna del marito l'aveva, infatti, accusata di stalking e il procedimento aveva comportato l'allontanamento dei figli dalla donna.Giulia Baro, 39 anni e nuova partner del suo ex coniuge, ha accusato la donna di stalking, ha fatto in modo che fosse allontanata dalle sue bambine, ma proprio ieri il tribunale di Ivrea ha scagionato la mamma e condannato la Baro a 2 anni di reclusione per calunnia. Le calunnie, infatti, non hanno solo leso la reputazione della donna ma l'hanno portata a una separazione forzata e molto traumatica dai suoi figli.Quando nel 2014 arriva la denuncia il più grande dei bambini viene affidato al padre, e i più piccoli in una comunità. L'accusa era che la donna non avesse comportamenti consoni a quelli di una madre e per questo ha pagato un caro prezzo. Come riporta La Stampa Giulia Baro è stata arrestata nel 2015, è stata condannata per aver mosso false accuse ad Annamaria, rovinandole la vita. Si è persino scoperto che lei aveva chiesto aiuto a due amici carabinieri, che attualmente risultano indagati, per entrare nel database dell'Arma per dimostrare la veridicità delle sue accuse.Ora però la battaglia di Annamaria non è ancora vinta, il suo obiettivo è poter riabbracciare i suoi bambini e ridare loro la vita normale che avrebbero sempre meritato.