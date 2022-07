Taglia i rami sull'argine del fiume, scivola e cade nel Tirino: muore pensionato di 84 anni

Stava tagliando dei rami a un albero ai margini del fiume, quando ha perso l'equilibrio finendo nelle acque del Tirino. Il pensionato ha cercato in tutti i modi di aggrapparsi alla folta vegetazione presente dell'argine del fiume, ma la corrente lo ha trascinato non lasciandogli scampo. Aveva 84 anni Gustavo Matricciani, il pensionato di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, annegato questa mattina nei pressi della sua abitazione, che confina proprio con il fiume. L'uomo stava tagliando un salice con la motosega quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è scivolato nelle acque del Tirino non riuscendo a salvarsi. Sul posto per il recupero del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara con la loro squadra di sommozzatori. Le operazioni sono ancora in corso, mentre i carabinieri della locale stazione stanno effettuando tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della tragica vicenda al fine di accertare eventuali responsabilità o omissioni.

APPROFONDIMENTI GORIZIA Gorizia, uomo pestato a morte ritrovato nel garage di casa: aveva 40... VERONA Schianto in moto a Verona, muore l'imprenditore ciociaro Davide... IL DELITTO Artena, cadavere con ferite alla gola trovato in strada. Un altro...