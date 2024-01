Pozzolo, i carabinieri diedero parere negativo al porto d'armi per difesa personale: ecco perché lo ha richiesto

Il deputato Emanuele Pozzolo aveva il porto d'armi per difesa personale da metà dicembre, sebbene i carabinieri di Biella avessero dato parere negativo sulla necessità per il parlamentare. Lo riporta il quotidiano La Stampa, che fa quindi emergere come fossero trascorse solo circa due settimane quando è avvenuto l'incidente della notte di Capodanno, in cui un proiettile sparato accidentalmente dalla sua pistola a una festa nel Biellese aveva ferito uno dei presenti.

Pozzolo, il caso del porto d'armi

Altre armi, come già noto, Pozzolo le aveva nella sua casa di Vercelli, in forza del porto darmi per uso sportivo di cui era già in possesso.