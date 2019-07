Reinhold Messner lascia aperto un spiraglio di speranza per il salvataggio di di Francesco Cassardo sul Gasherbrum VII. «E' una montagna difficile, la conosco, ma se i ragazzi sono stati capaci di scalarlo, avranno modo di fare bivacco senza grossi problemi. Il problema in Pakistan sono gli elicotteri in mano ai militari; i privati non sono accettati contrariamente a quanto accade in Nepal dove gli specialisti prendono tutti». Lo ha detto all'Adnkronos il più forte alpinista di tutti i tempi commentando l'incidente che da ieri blocca in vetta l'alpinista Francesco Cassardo dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. «Posso solo sperare che tutto vada bene - aggiunge - Se hanno iniziato a scendere, hanno il materiale per passare un paio di notti fuori e vederli rientrare sani e salvi».

Domenica 21 Luglio 2019, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA