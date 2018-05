Giovedì 24 Maggio 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:03

Le cause del disastro sono ancora da accertare, ma tra le due vittime dello schianto del treno contro un tir nella tratta tra Torino e Ivrea c'è anche il macchinista del convoglio. Roberto Madau, di chiare origini sarde, aveva 61 anni ed era residente a Ivrea.L'uomo, dopo una vita passata a lavorare per le Ferrovie dello Stato, sarebbe andato in pensione tra pochi mesi.