Roma, ragazzo accoltellato a Barberini: la polizia chiude il Notorius

Non solo ile il pub all', chiusi il primo per il buttafuori travolto con l'auto e il secondo per la sparatoria in cui è rimasto ferito. Ora la Polizia di Stato ha proceduto a porre i sigilli ad un terzo locale nella zona di piazza Barberini, il Notorious, dove alcuni giorni fa era stato accoltellato un ragazzo Il 9 febbraio, i poliziotti del commissariato Castro Pretorio e del Reparto volanti erano intervenuti davanti ad una discoteca per l'accoltellamento di un ragazzo e, in seguito ad una breve indagine, sono riusciti a risalire ai due autori del crimine, sottoponendoli entrambi a fermo di P.g. In seguito a tale episodio e ad altri precedenti analoghi, il questore Guido Marino ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura del locale per 10 giorni, ex articolo 100 del Tulps.La Questura di Roma riferisce che, nonostante esista un protocollo di intesa grazie al quale i reati e le denunce sono diminuite e volto a garantire una maggiore sicurezza attraverso la sinergica collaborazione tra i servizi di sicurezza privata, i gestori dei locali pubblici e tutte le forze di polizia, proprio per evitare di arrivare all'applicazione dell'art. 100 del Tulps, a volte questa si rende necessaria. Per non arrivare a questa misura, sottolinea ancora la Questura, sarebbe opportuno che i titolari di queste attività e della sicurezza in esse, chiamassero le forze di polizia prima che alcune situazioni degenerino.