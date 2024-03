Roma-Brighton, due tifosi inglesi accoltellati e derubati nella notte: accerchiati da gruppo a volto coperto

La partita all'Olimpico è in programma per oggi pomeriggio alle 18,45 ma purtroppo Roma-Brighton ha avuto un drammatico prologo stanotte. In via Monte Polacco, vicino via Cavour, poco dopo la mezzanotte la polizia è dovuta intervenire chiamata da un dipendente di un ristorante per l'aggressione a due tifosi inglesi, feriti con arma da taglio. I due "Seagulls", arrivati nella Capitale insieme ad altri quattromila supporters della squadra allenata da Roberto De Zerbi, sono entrati nel locale chiedendo aiuto.

Roma-Brighton in Europa League: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

I due erano stati aggrediti durante una lite avvenuta poco prima in via Cavour ad opera di sei, sette persone a volto coperto, sono stati derubati di un marsupio con all'interno documenti e portafogli e feriti entrambi con tre lievi coltellate a una coscia.

Il primo, 28 anni, è stato trasportato al San Giovanni in codice giallo, l'amico, 27 anni, all'Umberto I.

Il piano sicurezza

Per l'evento calcistico la questura ha predisposto un piano di contenimento: pub e locali controllati, fontane e monumenti blindati. Stavolta non per precedenti violenti come quelli degli hooligan del Feyenoord, ma per il numero particolarmente elevato di tifosi inglesi giunti in città: 4000. La Questura ha varato un piano di sicurezza che prevede agenti non solo in servizio intorno e dentro all’Olimpico, ma anche per le strade più centrali di Roma. In vigore l’ordinanza prefettizia che vieta, nel Centro storico, la vendita d’asporto di alcolici in contenitori di vetro mentre diversi saranno i pub in stile anglosassone controllati dalle forze dell’ordine. In totale 15 i locali monitorati che si trovano in via del Colosseo, via Leonina, via Ostilia, via Nazionale e poi ancora via del Traforo, via IV novembre, via dell’Olmata, via del Plebiscito, via del Collegio Romano, piazza Campo de’ Fiori, via di San Marcello, via del governo Vecchio, via della Maddalena, via di San Martino e via Daniele Manin. Per il locale di via del Colosseo, analogamente a quanto accaduto per precedenti incontri, la polizia locale ha disposto lo sgombero dei veicoli in sosta fino alle sette di domani, venerdì, da largo Corrado Ricco, via Cavour (altezza incrocio via del Colosseo) via Frangipane, via Cardello, vicolo del Buon consiglio, via del Buon consiglio.

Ai tifosi inglesi i vertici della squadra hanno consigliato, come su può leggere sul sito della società, di fare attenzione al pericolo «borseggi» e di seguire le indicazioni della «polizia italiana nell’evitare bandiere e colori in città». Nel Centro, poi, sono transennate le fontane di piazza di Spagna, piazza Navona, Trevi, piazza Barberini, piazza della Repubblica e piazza del Popolo. Infine, dispositivi di sicurezza intensificati nelle stazioni della metro, ai capolinea dei bus e nei principali punti di accesso alla Capitale.