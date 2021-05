È stata soccorsa e trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Si è risolto questa mattina il “mistero” della donna che da quattro giorni viveva in una Smart in piazza Buenos Aires senza mai muoversi dall'abitacolo dell'auto: dopo un lavoro di monitoraggio e delicato avvicinamento, pochi minuti fa è stata trasportata al policlinico Umberto I.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati