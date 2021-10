Ardea, uccisa dentro casa: «Ha lottato con il figlio»

Fabrizio Rocchi da sabato sera è in una cella del carcere di Velletri, accusato di aver ucciso martedì scorso sua madre Graziella Bartolotta, 68 anni, nella sua casa di via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, sul litorale di Ardea. Non è bastato professarsi innocente e fornire giustificazione a ogni suo movimento: le prove raccolte contro il 48enne primogenito della vittima dai carabinieri della compagnia di Anzio sarebbero «gravi, precisi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati