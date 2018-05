Giovedì 31 Maggio 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:47

Gli agenti del commissariato Tuscolano e del Reparto Volanti, hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché danneggiamento ai beni dello Stato, due fratelli M.D. e M.S.S. rispettivamente di 21 e 26 anni con precedenti di polizia. I due, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, alla vista dei poliziotti, si erano dati alla fuga. Durante l’inseguimento, in retromarcia sono andati ad urtare contro la volante danneggiando anche altre auto in sosta. Bloccati in via Marco Decumio sono stati accompagnati negli uffici di polizia. Il M.D. è stato denunciato anche per ricettazione poiché nel suo appartamento, i poliziotti hanno trovato una patente risultata rubata.