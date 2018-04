«Insultato e pestato in pieno giorno dai naziskin perché sono gay»: la denuncia di un 21enne a Roma

Lunedì 9 Aprile 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 20:41

«Quattro, con bomber neri e la testa rasata, mi hanno, in pieno giorno, solo perché sono gay. La cosa incredibile è che nessuno sembra essersi accorto di nulla». A denunciare l'episodio di cui è stato vittima è un, che sostiene di essersi anche visto puntare un coltello alla schiena. I fatti sono accaduti a, a, in zonaFederico, questo il nome del ragazzo, ha raccontato: «Uno di loro aveva un. Stavo tornando a casa dal primo giorno di lavoro, mi hanno puntato un. Poi mi hannoanche quando ero a terra. Mi hanno, prima di andare via mi hanno sbattuto la borsetta in faccia. Mi sembra strano che all'ora di punta nessuno si sia accorto di nulla».Il ragazzo, che è rimasto una notte in ospedale ed è stato, ha presentatoalla polizia. Gli investigatori stanno ora vagliando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di zona. «Il Circolo Mario Mieli esprime la totale e incondizionata solidarietà a Federico, attivista della Roboterie - ha dichiarato Sebastiano F. Secci, Presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Meli che si è subito offerto per dare assistenza alla vittima - Non possiamo in alcun modo abbassare la guardia, le aggressioni a chiara matrice omofoba stanno aumentando in questi ultimi tempi».