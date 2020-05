Roma, protesta nel carcere di Rebibbia durante la visita del ministro Bonafede

É in corso una protesta all'interno del carcere romano di Rebibbia che già nei giorni scorsi, in particolare all'inizio delle misure di quarantena, si era caratterizzato per una vera e propria rivolta da parte dei detenuti che si erano visti cancellare i colloqui con i famigliari.



La protesta è scattata in un reparto in concomitanza della visita del Guardasigilli Alfonso Bonafede che si è recato nella sala teatro della Casa circondariale romana. Con lui anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA