Ruba dentifricio al supermercato ma viene sorpreso: muore a 67 anni all'arrivo della polizia

​Ruba un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo al supermercato , ma viene sorpreso e muore a 67 anni all'arrivo della. Stroncato da un infarto. È successo a Bolzano , vittima un uomo di 67 anni. Il dramma - raccontato dalla stampa locale - è iniziato quando l'uomo, residente in città, è stato notato dal personale del supermercato MiniPoli di piazza Matteotti mentre si metteva in tasca i due prodotti.Il direttore ha quindi chiamato la. All'arrivo degli agenti, l'uomo, che pare avesse già problemi di salute, è stato colto da. Vano l'intervento dei soccorritori. È il terzo dramma della povertà in pochi giorni a: in precedenza un anziano era stato trovato morto nella sua abitazione dopo una decina di giorni e un uomo senza fissa dimora è stato trovato senza vita in riva al fiume Isarco.