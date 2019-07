Sarcoma raro, viaggio della speranza negli Usa per un sergente italiano grazie ai fondi raccolti su Facebook

Sabato 6 Luglio 2019, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 19:01

A salutarlo alla sua partenza c’erano i figli Adrea e Lorenzo, 8 e 6 anni. Gianpiero Saglimbene è partito oggi alla volta di New York. Presso il Presbyterian Hospital il sergente maggiore dei Lancieri di Novara di Codroipo sarà sottoposto ad una delicata operazione da parte del dottor Kato Tamoaki per combattere contro un raro sarcoma che lo ha colpito. Assieme a lui ci sono la moglie Barbara ed un medico militare. Un viaggio che è stato reso possibile anche grazie alla generosità di tantissimi colleghi di Gianpiero e di moltissimi italiani. In brevissimo tempo, grazie ad una raccolta fondi lanciata dalla moglie su Facebook, sono stati raccolti oltre 666 mila euro, vale a dire la somma necessaria ad affrontare le spese di questa trasferta americana.«Volano incontro a una speranza – ha commentato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta - Vorrei ringraziare tutti i cittadini, tantissimi militari, che hanno donato in poco tempo la somma necessaria per l’operazione e tutti coloro che nella Difesa e nell’ Esercito si sono impegnati per il volo, e per assistere la famiglia in questo momento. Oggi i bambini restano con la psicologa capitano Urban Vanildza e nei prossimi giorni saranno con la famiglia della mamma. Auguri Gianpiero, Barbara, Andrea e Lorenzo».