Schiacciato dalla pressa del prosciuttificio, Alessandro muore a 25 anni

Schiacciato da una pressa nel prosciuttificio, muore giovane operaio. La tragedia si è consumata questa mattina, mercoledì 15 luglio, verso le 9 anel. Aperdere la vita undi 25 anni,di Osoppo che è rimastoda una pressa.Il giovane, secondo una prima sommaria ricostruzione, stava lavorando al sistema che permette il sottovuoto dei prodotti. Subito è stato lanciato l'allarme al 112 dalla Centrale del Sores di Palmanova hanno attivato i sanitari arrivati di tutta fretta con l'ambulanza e i Vigili del fuoco. Purtroppoer il 25enne non c'è stato niente da fare. In azienda sono quindi arrivati i carabinieri con i tecnici dell'azienda sanitaria che si occupano di sicurezza negli ambienti lavorativi. A loro toccherà fare chiarezza sulla terribile tragedia.La pressa e l'area dove è avvenuto l'incidente sono state poste sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Udine, in attesa di individuare eventuali profili di responsabilità.