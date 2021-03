Bari, schianto con la moto contro un albero: Francesco muore a 35 anni

Un motociclista 35enne di Bitonto (Bari) è morto schiantandosi con la sua moto contro un albero alla periferia della città. L'incidente potrebbe essere avvenuto ieri ma a segnalare il corpo senza vita del ragazzo è stato nella tarda mattinata di oggi un contadino. La vittima, Francesco Papapicco, stava probabilmente facendo motocross in un zona di campagna vicino via Balice, la strada che conduce da Bitonto all'aeroporto di Bari-Palese. Il corpo dell'uomo, che indossava abiti da motociclista, era a terra sotto un albero e la moto non distante dal corpo.

La dinamica non è chiara, ma gli investigatori ritengono che il 35enne abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a sbattere violentemente contro il ramo sporgente di un albero. Nello schianto sarebbe saltato il caso che indossava, che è stato trovato poco più in là nei campi. Sul posto, chiamati dal contadino che ha visto il cadavere di Papapicco, sono arrivati i carabinieri con la scientifica per i rilievi e il medico legale, ed è stato avvisato il pm di turno, Marcello Quercia.