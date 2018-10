Sesso tra 50enne e 13enne: madre indagata, rapporti in cambio di lavoro

Martedì 16 Ottobre 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 12:11

THIENE/NOVENTA - Novità sulla vicenda del 50enne artigiano Paolo Marchetto, vedovo con una figlia maggiorenne, dalla scorsa settimana ainella sua casa di Noventa con l’accusa disu unaresidente nel Thienese, figlia di una coppia conosciuta due anni fa per lavoro.Il pm Alessandro Block ha iscritto nel registro degli indagati laa con l’ipotesi diin violenza sessuale perché nulla avrebbe fatto per impedire che la figlia avesse una relazione sessuale con il 50enne. L'indagine in atto da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene ha fatto emergere nella famiglia della 13enne un ambiente degradato.I militari del comandante Davide Rossetti stanno verificando se la mamma possail rapporto della figlia con l’adulto. I genitori avrebbero affermato agli investigatori che non è successo niente tra la figlia e il 50enne, che la storia è inventata da un vicino per dei rancori. I carabinieri in circa un mese di lavoro sono certi di avere raccoltograzie a pedinamenti in borghese, intercettazioni e telecamere nascoste tra il 50enne e la 13enne.