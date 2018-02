Bimbo di 11 anni spara accidentalmente al fratellino di 9: ferito. Arrestato il nonno

Mercoledì 14 Febbraio 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 14:48

Choc a. Un, dopo avere trovato una carabina, ha esploso accidentalmente un colpo ferendo il. Poteva così finire in tragedia l'imperizia di una che non avevo messo in sicurezza l'arma.Il piccolo èstato trasportato al pronto soccorso del locale ospedale per una ferita alla testa causata da un piombino. Gli agenti delle Volanti unitamente a quelli della Squadra mobile intervenuti nell'abitazione del nonno, G.R., 49 anni, già conosciuto alle forze di polizia, hanno proceduto alla perquisizione e hanno trovato la carabina ad aria compressa con 25 piombini calibro 4,5 e una pistola calibro 7,65 con 52 cartucce.L'uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e denunciato per lesioni personali colpose.