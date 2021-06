La Spezia, uccide l'ex compagna 24enne a coltellate. Nella villetta presente anche un minorenne

La Spezia, ancora un femminicidio: secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe ucciso l'ex compagna di 24 anni in una villetta di via Baccanella, a Castelnuovo Magra. I carabinieri territoriali e quelli di Sarzana stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa per ricostruire l'accaduto. Al momento dell'omicidio, secondo quanto appreso, assieme alla giovane donna, di origine sarda, sarebbe stato presente anche un minorenne. L'uomo, di nazionalità marocchina, avrebbe colpito a morte la 24enne con diverse coltellate.

La lite e le coltellate

Secondo quanto appreso da fonti investigative, l'uomo avrebbe ucciso la sua ex compagna con numerose coltellate al termine di una lite. Inutili sarebbero stati i tentativi di rianimare la vittima che è deceduta poco dopo le 17.

