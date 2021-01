Studente di 19 anni beve igienizzante anti-Covid a scuola: ricoverato, è grave

Uno studente del liceo classico Cotugno di L’Aquila, un ragazzo di 19 anni, è finito in ospedale in rianimazione dopo aver ingerito del gel disinfettante che si trovava all’uscita del bagno della sua scuola. È successo ieri nel primo giorno di scuola dopo la fine delle vacanze di Natale, in una delle sole tre regioni, l’Abruzzo, in cui sono tornate le lezioni in presenza anche alle superiori (nelle altre 17 resta la Dad).

Le condizioni del 19enne sono gravi e la prognosi è riservata. Il ragazzo, a cui era stato assegnato un docente di sostegno, era uscito dal bagno quando ha ingerito l’igienizzante: sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e il giovane studente è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila. Le sue condizioni sono gravi: solo nelle prossime ore si saprà se il suo corpo reagirà bene alle cure dopo aver ingerito la sostanza tossica. La scuola, dopo il terremoto del 2009, si trova nel polo di Colle Sapone, che ospita 1.400 alunni di vari istituti.

