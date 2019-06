Superenalotto, un anno senza 6: jackpot a 173,8 milioni, è il premio più alto al mondo

Cresce l'attesa per il 6 al SuperEnalotto: nessuno ha centrato la combinazione esatta nel concorso di giovedì 20 giugno, e in vista dell'estrazione di domani il Jackpot vale ben 173,8 milioni di euro, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco, vicinissimo ai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema).



L’ultimo avvistamento, riferisce Agipronews, è stato il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Sono 155 i turni a vuoto per la sestina vincente, un record di assenza che aumenta dopo ogni concorso. Il Jackpot attuale è secondo posto assoluto nella storia del gioco: più in alto ci sono solo i 178 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010. Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5, 5+ e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con 4,2 milioni di euro. La vincita più ricca è stata centrata lo scorso 29 gennaio, con un 5Stella da 638mila euro a Marigliano, in provincia di Napoli.



Di seguito i 5 premi più alti di sempre vinti al SuperEnalotto:



1 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi

2 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi

3 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi

4 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi

5 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL) 110 concorsi.

