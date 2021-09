Il ternano di 39 anni Francesco Montanucci è morto dopo tre giorni di agonia all'ospedale San Camillo di Roma, L'uomo era andato fuori strada quattro giorni fa su via Latina, tra Artena e Colleferro, nei pressi di Roma. Ancora la dinamica dell’accaduto non è chiara. L’automobile è stata trovata in una cunetta, tra gli alberi, sul lato destro di via Latina andando verso Colleferro. Sul posto era intervenuta l’eliambulanza del 118 che aveva portato la vittima al San Camillo di Roma. Era alla guida di una Renault Megane ed era da solo alla guida del mezzo.