Terremoto sulla costa romagnola di 3.0 avvertito a Rimini, Riccione e San Marino

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, da, per una scossa di 3.0 registrata alle 17.26. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3.0 e profondità di 26 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione anche a. Gemmano e Montefiore Conca i comuni più vicini all'epicentro. La scossa è stata percepita anche nella Valconca. Per ora non si hanno notizie di danni a persone o cose.