Terremoto di 3.2 vicino Roma, paura nella Capitale e ai Castelli

24 km dalla capitale, a Gallicano nel Lazio.





Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro tra Gallicano e Colonna. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione soprattutto ai Castelli Romani e a Palestrina, ma anche a Ostia e Casal Palocco.



Nella Capitale telefonate ai vigili del fuoco soprattutto nelle zone di Montesacro, Torre Maura, Tor Vergata, Prenestina, Talenti, Vermicino, Borghesiana, Eur e in tutto il quadrante Est. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. In molti hanno segnalato sui social di essersi svegliati "perché tremava tutto". Immediate le catene telefoniche tra familiari e amici per sapere se "andava tutto bene".

Domenica 30 Dicembre 2018, 01:01 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scossa dii magnitudo 3.2 quando erano trascorsi 52 minuti dalla mezzanotte di sabato. L'evento è stato avvertito distintamente soprattutto di chi abita ai piani alti degli edifici a Roma, in particolare nella zona est. L'epicentro aLa scossa è stata breve, una decina di secondi, ma assai intensa. Allarme anche a Tivoli, Subiaco, Frascati, Marino, Valmontone e Colleferro.