Terremoto Sicilia, scossa magnitudo 4.2 a 80 chilometri da Palermo

Terremoto in Sicilia. Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.52 di stamattina a Giuliana, nella provincia di Palermo. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro del sisma sarebbe a 4 chilometri di profondità, a circa un km a est della cittadina che si trova a 80 chilometri dal capoluogo siciliano.

La scossa in Sicilia

La scossa è stata avvertita anche nei comuni più vicini: Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, Corleone e Burgio. Non sono segnalati danni per il momento.



Poco prima un'altra scossa, di magnitudo 3.2, era stata registrata nel Canale di Sicilia, al largo di Pantelleria, a una profondità di 38 km. Anche in questo caso nessun danno a persone o cose. E ancora un terremoto era stato rilevato ieri pomeriggio in Sicilia con epicentro - poco prima delle 18 - a 13 km da Avola, a 14 chilometri da Siracusa e a 20 da Noto. La scossa, di magnitudo 2, a una profondità di 21 km.