Tifoso morto, ultrà del Napoli in auto smentito dai teste

L'ultrà del Napoli, che sarebbe stato a bordo dell'auto che è stata sequestrata oggi dalla Procura di Milano nel capoluogo campano nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, ha provato a negare la sua presenza nel capoluogo lombardo quel giorno, ma sarebbe stato smentito da alcune testimonianze. I pm milanesi hanno disposto un sequestro preventivo della macchina che dovrà essere convalidato dal gip. Nel frattempo, l'autopsia sul cadavere di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto dopo essere stato investito da una o due auto nel corso della guerriglia, non è ancora stata fissata e probabilmente sarà effettuata la prossima settimana. Gli inquirenti, infatti, stanno nel frattempo inviando una serie di informazioni di garanzia agli indagati nell'inchiesta anche con la contestazione, come atto dovuto, di omicidio volontario per svolgere gli esami autoptici e altri accertamenti tecnici.

Giovedì 3 Gennaio 2019, 16:29

