Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di soli 11 anni che, dopo la violenza, era rimasta incinta. L'uomo, nigeriano, che all'epoca dei fatti era ospite di alcuni parenti della vittima, rischia una condanna a 10 anni di reclusione.



E' la richiesta fatta dalla Procura di Torino, durante l'ultima udienza del processo a carico dello straniero, arrestato lo scorso novembre e finito a giudizio per violenza sessuale aggravata.



L'imputato era stato incaricato dai genitori della piccola di badare alla bambina e ai suoi fratelli quando loro erano fuori casa per lavoro. Lui, invece, ne avrebbe approffittato per abusare dell'undicenne. La sentenza è prevista il mese prossimo.

Venerdì 25 Maggio 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 17:48

