Traffico di organi dall'Africa all'Europa, il gran bazar su internet

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 07:00

Agenzie di viaggio online per migranti: l'obiettivo non è solo lucrare sui disperati che dall'Africa sognano di arrivare in Europa. Le organizzazioni dei trafficanti di esseri umani, grazie agli annunci online, cercano di attrarre persone anche allo scopo di avviare guadagni secondari. Affari milionari grazie al traffico d'organi e alle schiave del sesso. Anche in questo caso proprio come per le tratte avviene tutto alla luce del sole grazie ai social network utilizzati in una prima fase per attrarre persone da portare in Europa e, in una fase successiva, per mettere in vendita «la mercanzia»: organi e donne. «Merce» richiestissima sia nella parte visibile di internet che in quella più sterminata e nascosta, non raggiungibile dai siti di ricerca comuni, del deep web. Gli africani sono diventati una banca d'organi occulta. Un mercato erroneamente ritenuto di nicchia: si stima che ogni ora nel mondo avvenga un trapianto illegale con un giro d'affari stimato tra i 600 milioni e 1,2 miliardi di euro. Il rene è l'organo più richiesto, ne vengono trapiantati 15mila ogni anno ad un prezzo che oscilla tra i 20mila e i 50mila euro. Esiste un listino prezzi: 5mila euro per una cornea, 25mila per una parte di fegato. E poi, la parte più macabra che comporta l'uccisione del donatore, con un cuore paradossalmente quotato a 90mila euro, mentre un polmone leggermente di più, 110mila euro.