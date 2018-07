Trapani, nave Diciotti: sbarcati nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella

Venerdì 13 Luglio 2018, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 08:25

Dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani.I primi a scendere sul molo Ronciglio sono stati il sudanese Ibrahim Bushara e il ghanese Hamid Ibrahim, indagati dalla Procura per violenza privata continuata ed aggravata in danno del comandante e dell'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa.Ad accelerare il via libera, arrivato dopo una lunga telefonata tra il Capo dello Stato Mattarella e il Premier Conte, è stato l'asse Quirinale-Palazzo Chigi.Un'iniziativa che ha irritato Salvini che pur ufficiosamente ha fatto filtrare lo "stupore" del Viminale per l'intervento di Mattarella, insieme al "rammarico" per le decisioni della Procura di Trapani perché non sono state sposate le tesi della polizia e non ci sono stati arresti, ma due indagati in stato di libertà per violenza privata aggravata. Nel corso della giornata, infatti, il Ministro dell'Interno, impegnato a Innsbruck, aveva negato il via libera allo sbarco: "Non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità", aveva dichiarato. "O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state - e allora devono pagare - o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera".A bordo della nave c'erano anche tre donne, e due minorenni non accompagnati, un pakistano e un egiziano. Il numero più numeroso di migranti, 23, arriva dal Pakistan. 12 quelli che arrivano dal Sudan, 10 dalla Libia, sette dalla Palestina, 4 ciascuno da Marocco e Algeria, due dall'Egitto, e uno ciascuno da Ciad, Nepal, Yemen, Ghana e Bangladesh.