Travolto mentre tenta di cambiare una gomma: morto automobilista sulla Orte-Civitavecchia

Lunedì 27 Agosto 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 19:34

Incidente mortale sulla superstrada Orte-Civitavecchia, all'altezza del bivio per Cinelli (provincia di Viterbo).La strada statale 675 Umbro Laziale è rimasta temporaneamente chiusa in direzione Terni, tra Cinelli (dove si trova il bivio per la statale Aurelia 1bis) e Tuscania, a causa di un tragico incidente. Il traffico è stato deviato ed è tornato regolare poco dopo le 19,15, una volta ultimai i rilievi dell'incidente.L'incidente ha coinvolto, per cause in corso di accertamento, un'autovettura e il suo proprietario, un uomo di 64 anni che stava cambiando una gomma, precedentemente forata. L'anziano stava operando sul veicolo in panne, fermo a lato starda, quando è stato travolto da una Mercedes che rpocedeva nella stessa direzione.L'uomo è deceduto immediatamente; inutili i soccorsi del personale del 118 che aveva inviato anche l'eliambulanza. Sul posto anche carabinieri e polizia stradale, oltre che i vigili del fuoco. Il personale dell'Anas è inoltre intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità della strada.