Un uomo di sessant'anni di Gissi è stato trasferito ieri sera dall'ospedale di Vasto al Cardarelli di Napoli a causa delle ustioni sul cinquanta per cento del corpo causate dalle fiamme di un camino. Era giunto in condizioni critiche nel nosocomio vastese trasportato da un'ambulanza del 118; un congiunto lo aveva trovato a terra nei pressi del camino con le bruciature su tutto il corpo. A causa delle ferite i sanitari del pronto soccorso hanno deciso di trasferirlo al reparto di grandi ustionati del centro campano. Al momento non sono note le cause dell'incidente.

Lunedì 1 Gennaio 2018, 14:11

