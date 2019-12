Valanga sulle Alpi Orobie tra Sondrio e Bergamo: si cercano due scialpinisti, un terzo estratto vivo

Valanga sulle Alpi Orobie, in provincia di Sondrio: due scialpinisti risultano dispersi mentre una terza persona è stata estratta viva e trasferita con l'elicottero del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunta in codice rosso seppur senza problemi di ipotermia. I soccorsi sono resi complessi anche dalla difficoltà delle comunicazioni. In zona ci sono vari mezzi del 118, i carabinieri sciatori, tra l'altro in sevizio proprio da oggi, e il Soccorso alpino. La valanga si è staccata nei pressi del passo Salmurano, al confine tra le province di Sondrio e Bergamo. Ha un fronte di circa 100 metri e si è staccata dal monte Valletto.

Ultimo aggiornamento: 17:08

