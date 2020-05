Viaggi annullati, l'Antitrust boccia i rimborsi solo con voucher: esulta Aidacon

LEGGI ANCHE

Hanno vinto i consumatori:. In pratica, l'articolo 88 bis è illegittimo. Era stato introdotto in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia, cha aveva previsto nel nostro ordinamento, per il periodo di emergenza, la possibilità per gli operatori turistici, in caso di annullamento del viaggio, di rimborsare il consumatore mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione, senza dare la possibilità al viaggiatore di ottenere il rimborso in denaro.nei confronti dell’Italia se non avesse provveduto a modificare la ingiusta norma, ora ad intervenire è l’Antitrust, che ha bocciato la predetta norma. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti pubblicato una segnalazione, nei confronti di Parlamento e Governo nella quale boccia l’articolo 88 bis della legge 27 del 2020.«Lo reputo il colpo del kappaò – dice, presidente di Aidacon consumatori che da sempre si è battuto per contrastare l’irregolarità della norma - ora al Governo non resta da fare altro che intervenire e rimediare alla grave ingiustizia commessa. Non ci fermeremo qui, continueremo ad invitare gli operatori turistici, in caso di annullamento dei viaggi, a provvedere al rimborso in denaro e a sollecitare i consumatori in tal senso».